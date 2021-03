Thuis een film kijken of toch liever naar de bios? Dit vinden onze lezers

Persoonlijk mis ik de bioscoop wel, het reclameblok, een snack en drankje in de hand en genieten van je favoriete (superhelden)films op het grote witte doek! Niet iedereen denkt er hetzelfde over, blijkt uit de reacties op onze oproep.

Zo kijkt Dana de Wolf veel liever thuis. „Eigenlijk véél relaxter!” schrijft ze. De laatste keer dat Gerhard Goedhart een film zag, was in 1978! „Dat was Grease met het meissie met wie ik nu veertig jaar ben getrouwd. Zij vindt films leuk. Dat doet ze dan maar met vriendinnen. Echt een totale onzin wordt daar vertoond. Ik kan me al ergeren als de overgangen niet kloppen omdat er rekwisieten zijn verzet.”

Paul Spannings ging wel graag naar de bios voordat de coronacrisis roet in het eten gooide. „Ik heb er wel twintig euro voor over om in de bioscoop te zitten. Je bent eruit en ziet alles op een groot scherm.”

Willem Tates wijst ons bovendien op de prachtige opera’s die maandelijks in de bios werden vertoond. „Opgevoerd in beroemde operagebouwen in Londen of New York. Ik kan niet wachten totdat de deuren van alle bioscopen weer opengaan.”

Hier nog zo een, Willem!

Pauzeren

Ik mis de bioscoop niet zo. Komen we tijdens een dagje stad langs de bios en draait er een film met goede recensies, dan gaan we naar binnen. Thuis heb je het voordeel dat je de film kunt pauzeren en wat lekkers kunt maken!

Leo

Groot gemis

Ik ging graag en regelmatig naar de bios en mis het dus zeer! Een filmervaring in de bios is ongeëvenaard. Als je thuis kijkt, ben je toch sneller afgeleid. Ik heb thuis een mooie tv en dito geluid maar het is geen bioscoop.

Jan Fransen

Mooie vrouw

De bioscoop is saai en duur in vergelijking met thuis kijken. Je kunt pauzeren, eten of drinken wanneer je wilt. Als je erg veel geluk hebt, heb je ook een mooie vrouw in je nabijheid met wie je dingen kunt doen alsof je op de achterste rij van de bioscoop zit.

Errol Cordie

Pure ontspanning

Ik mis de bioscoop heel erg. Sinds ik gepensioneerd ben, heb ik een abonnement. Ik ben mantelzorger, voor mij is een middagje bioscoop met een ijsje enorme ontspanning. Dan kan ik er weer even tegenaan. Ik kan niet wachten tot de bioscoop weer open mag!

Femmy Soeters

Bitterballen en kaas

Ik vind het veel fijner om thuis te kijken op mijn eigen grote scherm. Als je gedachten afdwalen en een dialoog in de film je ontgaat, kun je terug naar de gemiste scène. Er zijn bovendien geen vervelende gasten bij. Consumpties komen uit de eigen keuken, van blokjes kaas tot bitterballen.

Ton