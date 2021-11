’Kitscherige koelkastmagneten meegenomen van elke reis’

Onvergetelijk

„In 2002 gingen we voor het eerst naar Bali, toen nog redelijk onontdekt. De mensen waren arm, overal waar we kwamen kwamen ze kijken wie je was en of je nog wat bij je had. We deelden pennen, schriften en haarspeldjes uit. Bij een weeshuis was ’s nachts net een baby voor de poort gelegd. Dat maakte grote indruk op ons. Vooral toen we zagen hoe de twee oudere mannen en de vrouw die er werkten, betrokken waren bij ’hun’ kinderen. Wij hebben geld gedoneerd waarvan ieder kind een nieuw uniform kon kopen.”

Drama

„In Zuid-Afrika kregen we net voorbij Kaapstad twéé lekke banden. In de middle of nowhere moesten we lang op hulp wachten. Gelukkig stopte er een pick-up met twee mannen. Zij belden met de verhuurmaatschappij en bleven bij ons tot de hulp er was. We stonden namelijk op een smalle weg, net bergopwaarts, en waren niet te zien voor tegemoetkomend verkeer.”

Vertraging

„In 1992 vlogen we met ons gezin naar Kreta. Toen we na zes uur wachten eindelijk mochten boarden, kregen we na anderhalf in het vliegtuig te horen dat we weer moesten uitstappen omdat er problemen met de motor waren... We kregen een voucher om eten te halen. Alleen de McDonald’s was nog open, maar sloot toen ze ons allemaal zagen aankomen. Enkele mensen die al binnen waren, hebben toen voor iedereen besteld.”

Avontuur

„In Thailand deden we vanuit Chang Mai een trekking, de bergen in. We sliepen bij de plaatselijke bevolking. Heel bijzonder maar zwaar. De laatste dag werd er een vlot gebouwd waarmee we over de rivier weer naar beneden voeren. We kwamen langs dorpjes en prachtige natuur. Het toppunt van genieten.”

Eten

„Tijdens die trekking werd op de eerste avond een grote varaan op een houtvuurtje klaargemaakt. Het smaakte een beetje naar kip.”

Bijzonder

„Argentinië en Patagonië. De Perito Moreno-gletsjer was prachtig. Net toen wij er waren, brak de verbinding met het vasteland. Een oorverdovend kabaal! Een geluksmoment.”

Souvenir

„Van elke reis nam ik kitscherige koelkastmagneten mee die ik boven op ons toilet hing. Visite ging vaak juist daar naar de wc omdat ze dat zo leuk vonden. Vanwege een verhuizing heb ik vorig jaar alles weggedaan.”

