Mijn klus: Thymen (16) bouwt zijn eigen trendy fietscaravan

Kent u die uitspraak van Pippi Langkous nog? ’Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’. Het zou er zomaar eentje van Thymen Bastmeijer (16) uit Kootwijkerbroek kunnen zijn.

Amper 14 jaar was hij toen hij besloot zijn eigen fietscaravan te bouwen. Hij woonde toen in Ede en had een paar buurjongens met zo’n fietscaravan gezien. Ondanks dat hij nog nooit zoiets had gemaakt, dacht hij: kan ik ook! Sterker nog: hij vond dat hij het veel beter kon.

„Die jongens hadden een caravan van veel te zwaar materiaal gemaakt. Hijgend en puffend fietsten ze ermee door de straat”, herinnert Thymen zich.

Van een oude fietshondenkar, tentstokken, houten latjes en purschuim maakte Thymen het onderstel van zijn caravan. Daarna ging hij aan de slag met de beplating van plastic; dat was niet zo’n goed idee. „Het plastic ging namelijk bobbelen in de zon, niet mooi. Ik baalde enorm! Perfectionistisch als ik ben, besloot ik dat het anders moest.”

De basis zat gelukkig stevig in elkaar. Het plastic werd vervangen door populierentriplex en dat werkte stukken beter.

Thymen mocht zijn caravan bouwen op de werkplaats van een kennis van wie hij ook gereedschap en machines mocht gebruiken. „Hij legde me uit hoe ik het beste kon lassen of zagen”, vertelt hij. „Als ik een vraag had, kon ik altijd bij hem terecht.”

De jonge klusser haalde voor zijn caravan de materialen overal en nergens vandaan. „Ik ben niet op mijn mondje gevallen en stap makkelijk op mensen af”, zegt hij.

„De meeste spullen krijg ik gesponsord van bedrijven uit de buurt waar ik gewoon naar binnen loop.”

Street art

Trots is Thymen dat hij de street art-kunstenaar Vincent William heeft weten te strikken voor bespuiting van de caravan. „Mijn idee was om de caravan zelf in camouflagekleuren te spuiten.”

„Maar omdat ik niet goed kan tekenen, is Vincent voor mij aan de slag te gaan. Hij heeft een mooi heidelandschap erop gespoten. Een eerbetoon aan Ede.”

De caravan is voorzien van een zonnepaneel, achter- en knipperlichten, eenpersoonsbed en raam. Na 2,5 jaar bouwen is Thymen bijna klaar. „Alleen de gordijntjes en het matras moeten er nog in. Misschien wil ik de wielen nog vervangen, maar dat wordt een lastige klus.”

Als de caravan af is, wil Thymen ermee op de Veluwe kamperen. „Als het meezit, ook in Duitsland. Het lijkt me leuk om naar het buitenland te fietsen. Ik hou van een uitdaging.”

Heb je ook een bijzonder klusobject dat je graag wil showen? Mail naar mijnklus@telegraaf.nl.