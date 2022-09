Wegdromen: 5x de mooiste dalen ter wereld

De diepte in

Het wordt beschouwd als een van de zeven wereldwonderen der natuur: de Colorado rivier heeft de bodem van de bekende Grand Canyon er beetje bij beetje uitgeslepen, waardoor een van de langste kloven ter wereld ontstond. De diepe scheur is bijna 450 kilometer lang, heeft een breedte tot bijna 30 kilometer en 1600 meter diepte. Om het natuurverschijnsel in het noorden van de Amerikaanse staat Arizona te betreden zijn er wandelpaden, maar om echt de bodem te bereiken heb je maar liefst twee volle dagen nodig.

Groene rijkdom

De Tara canyon, ook wel de Tarakloof genoemd, is de grootste kloof van Europa en strekt zich uit door Montenegro, Bosnië en Herzegovina. In het diepe ravijn bevinden zich akkers, boomgaarden, bossen en weiden waarin vee graast. In het rijke natuurgebied vind je ook wilde zwijnen, wolven en lynxen. Daarnaast kun er je ook actief bezig zijn; je kunt er hiken, raften en in de winter kan je er zelfs terecht om te skiën. Door de grote inham stroomt het glasheldere blauwgroene water van de Tara rivier met een lengte van wel 144 kilometer.

Kreta’s kracht

De smalste kloof ter wereld is te vinden in Kreta: de Samariakloof. Door een verschuiving van de aardkorst zijn de rotsen gespleten. Op sommige plaatsen is de uitgesleten wand wel vijfhonderd meter diep en maar vijf meter breed. Na 1200 meter afdalen is de daarop volgende wandeltocht een van de grootste toeristische activiteiten van Kreta. Om vrijwel de hele kloof door te lopen moet je rekening houden met een wandeling van minstens vijf uur.

Met de stroom mee

Voor natuur en spanning moet je naar Frankrijk, daar bevindt zich de Gorges Du Tarn. De diepe kloof is ongeveer 500 meter diep en werd uitgesleten door de rivier de Tarn, waar de naam van is afgeleid. De kloof en omgeving zijn een perfecte vakantiebestemming voor een actieve vakantie. Niet alleen lopen er talloze wandelroutes die je naar de mooiste uitzichten leiden, één van de leukste dingen om te doen in dit gebied is kajakken. Je wordt meegenomen door het heldere water met af en toe een stroomversnelling.

Rivier vol mogelijkheden

Een paradijs voor de outdoor liefhebbers. In het groene westen van Slovenië is de Soca vallei dé plek voor zomerse activiteiten als suppen, paragliden, kajakken, raften, fietsen en natuurlijk wandelen. De Soca rivier stroomt door het hart van de gespleten rotsen en je kunt een 25 kilometer lange tocht maken langs de bewuste rivier. De waterstroom heeft het ravijn, met een lengte van 750 meter een diepte van zestig meter, ingeslepen. Het water is koud: zelfs in de zomer maar 14 graden. Dat kan echter op een warme dag ook juist een pre zijn, natuurlijk.