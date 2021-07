Dagrecept: Klassieke mosselen in witte wijnsaus

Giet de witte wijn in een diepe pan (5 liter is voldoende), voeg de mosselen toe, deksel erop, breng aan de kook en draai het vuur dan omlaag. Kook zo’n 6, 7 minuten zachtjes tot de schelpen open zijn en de mosselen net gaar en zacht. Echt niet langer hoor, rubber vindt niemand lekker. Haal de mosselen eruit en laat het gruis even bezinken. Bewaar het kookvocht in een maatbeker.

Filter de vloeistof desnoods met een zeef als er nog gruis in zit. Smelt de boter in een middelgrote pan en fruit de sjalotjes in een paar minuten glazig. Laat het knoflook nog een minuut meebakken. Wie een stevige saus wilt kan 1 of 2 theelepels bloem toevoegen (en goed roeren).

Voeg nu wat van het kookvocht toe en roer het tot een gladde saus. Maak deze af met de verse kruiden. Doe de mosselen in diepe borden en giet de wijnsaus erover. Direct serveren met knapperig brood om te dippen. Of neem er wat frietjes bij.

Nodig voor 2 personen:

- 1 kilo mosselen (schoongemaakt en ontbaard)

- 125 ml droge witte wijn

- 2 el boter

- 2 sjalotten (gehakt)

- 3 tenen knoflook (gehakt)

- 1-2 tl bloem

- 20 g bladpeterselie

(gehakt)

- 5 g kervel (gehakt)

- 15 g bieslook (geknipt)