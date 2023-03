Dagrecept: Indische sperziebonen in pikante saus

Denk bijvoorbeeld aan sajoer-boontjes met onder meer sambal, trassi en kokos. Er zijn echter meer lekkere opties zoals onderstaand recept voor sperziebonen of kousenband (als je die in de buurt kunt krijgen). Heerlijk bij een rijsttafel of bij gebakken tempé of tahoe. Het is een van de vele wereldgerechten uit het mooie boek Al het eten van de wereld (Borgerhoff & Lamberigts) van Daphne Aalders en Aurélie Geurts. Als je geen Surinaamse kerrie kunt vinden, gebruik dan je favoriete kerriepoeder.

Maak de kousenband of sperziebonen schoon door de uiteinden eraf te snijden. Laat ze heel of snij ze in stukken en kook ze 5 minuten in gezouten water. Spoel ze daarna met koud water om de kleur te behouden.

Snipper het sjalotje en bak het aan in een beetje olie. Bak de trassi en het kerriepoeder mee. Blus met de ketjap en werk af met de sambal oelek. Warm de bonen ten slotte op in de saus.

Nodig:

- 250 g kousenband of sperziebonen

- 1 sjalot

- ½ theelepel trassi

- ½ theelepel masala of gewone kerriepoeder

- 3 el ketjap

- 1 el sambal oelek (of meer als je dat lekker vindt)