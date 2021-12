Premium Het beste van De Telegraaf

Interieurtrend: zo ziet de woonkeuken van 2022 eruit

Door Monique van der Reijden Kopieer naar clipboard

Ⓒ Maatwerk spoelbak Glem White in de trendkeuken Mystic Earth van Dekker Zevenhuizen

Trendwatcher Monique van der Reijden blikt alvast vooruit op de woonkeukentrends voor het komende jaar. In de nieuwe keuken wordt het kookeiland gezien als sculptuur in de ruimte. Stoere natuurlijke materialen zoals hout, steen, staal en metaal gaan we bovendien steeds vaker terugzien. In woonkeuken is alles functioneel en voelt de sfeer luxe en warm aan.