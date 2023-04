Smaaktest aardbeienjam: slechts vier merken scoren een voldoende

Toen ik onlangs wat mensen over jam sprak, bleek dat ze deze zoetigheid bijna nooit op brood smeren. Ook vroeger op school niet. Grappig, ik kreeg het voortdurend op mijn boterham, al dan niet met pindakaas. Andere, chiquere collega’s nemen alleen jam bij hun croissant. Ook erg lekker!

Jam (of confituur, dat is hetzelfde) bevat ten minste 350 gram vruchtenpulp per kilo; bij 450 gram vruchtenpulp of meer mag het ’extra jam’ heten. Jam wordt van oudsher gemaakt door vruchten met veel suiker in te koken.

Zo wordt jam niet alleen zoet, dit heeft ook een conserverende werking.

Tegenwoordig zijn er ook jam met minder toegevoegde suiker en jam met extra fruit. In dat laatste geval wordt de jam vruchtenspread genoemd. Natuurlijk zijn tegenwoordig alle soorten denkbaar, van bramen en kersen tot vijgen en sinaasappel. Al heet het in dat laatste geval trouwens marmelade.

Wij testen deze week de extra aardbeienjam met vijftig procent fruit en vijftig procent suiker. De jams van G’Woon (het huismerk van Vomar) Albert Heijn en Jumbo vielen af tijdens de test.

G’Woon smaakte „afgrijselijk zoet”. Albert Heijn was eveneens veel te zoet en bestond „voor het grootste deel uit gelei”. De jam van Jumbo zat wel in een grote pot, maar was ook „veel te zoet”.

Slechts vier merken scoorden meer dan een voldoende en daarom een top 3, bestaande uit de merken Maribel (Lidl), Hero, huismerk 1 de Beste van Dirk/Dekamarkt.

Top 3

1. „Heerlijk, niet te zoet of te zuur”, riepen de collega’s bij de jam Maribel van Lidl. „Hij is bovendien ook mooi van kleur.” „Echte aardbei, lekker fris, mijn favoriet!” €1,25 per 450 gr

2. Op een tweede plaats zien we het bekende merk Hero terug. „Een fijne textuur, lekker fris en zoet tegelijk.” Een paar collega’s vonden deze jam weer niet zoet genoeg. €4,89 per 600 gr

3. Huismerk 1 de Beste van Dirk en Dekamarkt maakt de top 3 compleet. „Blij met de hoeveelheid hele vruchtjes.” Andere collega’s stelden de hele vruchten niet op prijs omdat je de jam zo niet lekker kunt uitsmeren. €1,49 per 600 gr