Recept van de dag: pasta met pompoen, noot en salie

Nodig voor 4 personen:

• 600 gr pompoen in blokjes

• 1 ui, gesnipperd

• 3 eetl boter

• 3 dl groentebouillon

• 1 theel suiker

• flinke snuf nootmuskaat

• zeezout en peper

• 300 gr tagliatelle

• 1 eetl olijfolie

• 4 salieblaadjes

• 4 eetl geraspte oude kaas

Bereiding:

Schil de pompoen van je keuze, haal de zaden eruit en snij in blokjes. Twee bij twee centimeter.

Een eetlepel boter in de braadpan, vuur rustig aan, smoor de ui, vijf minuten tot die mooi glazig is. De pompoen mag erbij. Dan de bouillon, suiker, nootmuskaat (daar gaat die, een waanzinnig mooie combinatie, de geur van noot en pompoen, ga daar maar even van genieten) en zout. Laat rustig aan gaarkoken. Geeft niet als er wat vocht blijft staan.

Kook de tagliatelle en giet af. Frituur in wat olie de salieblaadjes. Nootmuskaat, pompoen en salie daar nog bovenop, ruik je het al? Dit is mysterieus, onwerkelijk haast. Salie haalt alle hersenspinsels weg, nootmuskaat geeft warmte, pompoen steunt in barre tijden.

Schep de pasta door de pompoen, wat boter erbij, wat geraspte oude kaas erover, flink wat peper en op het einde de knapperige salieblaadjes. Mocht je een klein beetje verdriet hebben, dat is bij de eerste hap al weg.