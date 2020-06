Recept van de dag: Gegrilde little gem

Het is niet eerlijk Gill Meller een soort Jamie Oliver te noemen, want hij is een culinair fenomeen op eigen kracht. Maar qua energie en uitstraling hebben ze wel wat van elkaar. Met dat verschil dat Gill Meller in Engeland beroemd is om zijn prachtige combinaties, die eerder aan de onvolprezen chefin Skye Gingell doen denken.

Bak knoflook in wat olie, voeg citroenrasp en witte bonen toe. Even goed warm laten worden. Tahin erbij (sesampasta), yoghurt toevoegen, citroensap, peterselie, paar lepels water en dan koken tot het net iets samenhangt en dikker is geworden.

De little gem sla doorsnijden en op de bbq of op een grillpan grillen tot het groen slap begin te worden en de blaadjes karamelliseren. Leg op een schaal met de snijkant naar boven, bedek met de bonensaus en dan helemaal los met stukjes of schijfjes komkommer, fijngehakte bieslook en druppels super olijfolie. Schaal dampende Opperdoezers erbij. Dat is goed eten!

(Uit: Gather, Gill Meller)

Nodig voor 4 personen als hoofdmaaltijd:

• 3 eetl olijfolie

• 2 tenen knoflook, geperst

• 1 blik witte bonen (400 gr)

• sap en rasp van een bio citroen

• 2 eetl tahin

• 4 eetl volle yoghurt

• 2 eetl peterselie fijngehakt

• 4 kroppen little gem

• 1 komkommer

• 1 bosje bieslook

• zout en peper