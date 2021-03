Kookboek getest: verslavend lekkere foccacia (plus recept)

Sinds de lockdown wandelen we meer, drinken we vaker een aperitiefje en bakken we meer. De jaarlijkse citytrip die de winterse sleur moet doorbreken zat er niet in, dus hebben we onszelf een keukenmachine cadeau gedaan. Sindsdien geurt het huis vaak naar vers deeg.

Het boek met die titel maakte ons wegwijs in de edele kunst van het broodbakken, bladerdeeg bereiden en liet ons wegdromen naar fijne vakantiebestemmingen dankzij naanbrood, pita of focaccia. We hebben het allemaal geprobeerd en met geweldig succes. Grootste prestatie: croissants van eigen deeg.

Op alles wat we tot nu uit Vers deeg maakten, valt nauwelijks iets aan te merken. Behalve dan op het naanbrood. Op zich een eenvoudig en smaakvol deeg om te bereiden, maar onvoldoende uitgelegd hoe dik je het deeg bijvoorbeeld moet uitrollen. Puntje minder voor een verder prima handboek.

Nooit eerder hebben we zo’n lekkere focaccia uit de oven gehaald – wel een beetje langer gebakken dan aangegeven in het boek – en dat terwijl we zulk brood al vaker hadden gebakken.

Verslavend lekker. We moesten ons inhouden om het platbrood niet in één keer op te eten.

De versiering is optioneel, maar een leuke en lekkere aanvulling. De bereiding is heel eenvoudig, helemaal met de keukenmachine die op een zachte stand het kneedwerk voor ons overnam.

Recept: focaccia

Nodig 11 g gedroogde gist, 500 g patentbloem, 5 g zout, 100 ml olijfolie + extra om in te vetten 2 eetl. zeezout Garnering: courgette in linten, cherrytomaten gehalveerd, rode ui in ringen

Doen Meng 300 g lauwwarm water met gist. Klop door tot de gist is opgelost en laat 5 min. staan tot het schuimt. Meng bloem met zout, voeg gistwater toe en kneed tot een soepel deeg. Vet een kom in met 1 el olijfolie, leg deeg erin en dek met een vochtige theedoek af. Laat 30 min. rijzen op kamertemperatuur tot het deeg is verdubbeld. Vet een bakplaat/ovenschaal in met olijfolie. Kiep deeg hier voorzichtig in en rek het een beetje uit zodat het de hele bakplaat bedekt. Dek af met vochtige theedoek en laat nog 30 min. op kamertemperatuur staan. Verwarm de oven voor tot 200 °C. Duw met je vingers kuiltjes in het deeg. Als je de focaccia wilt versieren, dan moet dat nu. Verdeel olijfolie en zeezout over het deeg. Bak in 25-30 min. mooi goudbruin en gaar.