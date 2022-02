Tip van Zamarra: zo krijg je een muffe geur uit kleding

Ellen: „Ik heb een blank eiken kast in de verkeerde (te donkere) olie gezet. Hierdoor zijn strepen en vlekken ontstaan.”

Zamarra: De enige manier is het eiken te schuren. Er zijn geen middelen verkrijgbaar om de olie eraf te krijgen, want die trekt in de poriën van het hout.

Muffe geur

Mevrouw Kerbusch: „Hoe krijg ik de muffe geur uit kleding die in een kleerkast heeft gehangen op een vochtige plaats?”

Zamarra: De kleding een paar uur in een zak in de vriezer leggen of een uurtje in water met schoonmaakazijn weken. Daarna in de wasmachine wassen.

Ook een huishoudprobleem waar u niet uitkomt? Mail naar zamarra@telegraaf.nl

Bekijk ook: Muffe geur in wasmachine verwijderen