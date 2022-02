Sap van augurken weggooien is zonde: hiervoor kun je het gebruiken

In de burgersaus

Augurken zijn, tenzij je ze echt niet lust, onmisbaar tussen je burgerbroodjes. En heb je dan toch zo’n pot opengemaakt, dan kun je net zo goed het vocht van de augurken gebruiken voor een lekkere burgersaus.

Mix een scheutje van het zurige vocht met een beetje mayo en klaar ben je! Je kunt er eventueel nog wat mosterd of sriracha aan toevoegen om de saus extra smaakvol te maken.

Saladedressings

Ook in dressings voor salades kun je het vocht van ingelegde ingrediënten inzetten. Het geheim van een goede dressings bestaat in de regel uit een goede balans tussen olie, zuur en (eventueel) romigheid. Voor het zure element wordt vaak gekeken naar citroen of azijn, maar je kunt er dus ook het pekelvocht van ingelegde ingrediënten voor gebruiken.

Leg er andere groenten mee in de pekel

Uiteraard kun je het vocht ook gewoon opnieuw gebruiken waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was: om groenten in te leggen. Vang daarvoor het pekelvocht op in een steelpan en breng dit aan de kook. Doe de ingrediënten die je wil pekelen (denk aan mini-komkommers, radijs, rode ui of wortel) in een schaal en schenk het kokende pekelvocht erover. Zodra dat is afgekoeld, kun je de de ingrediënten mét vocht in een afgesloten weckpot bewaren in de koelkast.

In je dirty martini

Een dirty Martini is een klassieke droge martini, maar dan met een scheutje olijvensap en een olijfje als garnering. Voor het olijvensap in de cocktail kun je ook het vocht uit een potje olijven gebruiken. Heb je geen olijven in huis? Gebruik dan kappertjesvocht, dat werkt net zo goed.

Om vlees te marineren

En tot slot: pickle juice is het perfecte wapen in de strijd om grotere stukken vlees te marineren. De zout-zure eigenschappen van het pekelvocht maken het vlees een beetje zachter.