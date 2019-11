Amerikaanse spierbundel - Pontiac GTO ’The Judge’ - Peters Proefrit #68

Begin jaren zestig was General Motors klaar met de racerij, maar het wilde wel krachtige straatauto’s produceren. John DeLorean was destijds topman bij GM en kwam met het idee voor de Pontiac GTO. Jazeker, de naam is geïnspireerd op de Ferrari 250 GTO. Deze auto komt uit 1969 en is een 'The Judge'-uitvoering. Die verwijst naar een Amerikaanse tv-serie en werd gekozen omdat het lekker bekt. In 1969 zijn er maar 302 exemplaren met deze 6,6-liter V8 geleverd.

Wilt u meer lezen over deze krankzinnige muscle car, lees dan verder op Autovisie.nl