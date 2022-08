’Out of office’ maar toch niet helemaal: meerderheid Nederlanders leest werkmail op vakantie

„Beste lezer, in verband met vakantie lees ik mijn mail de komende weken niet. U kunt contact opnemen met mijn collega.” Veel vakantiegangers stellen een afwezigheidsmail in zodra ze ’out of office’ zijn. Toch wordt de werkmail vaak stiekem toch wél gelezen.

Dat zegt Time2play, een website met informatie over online gokken, op basis van een onderzoek dat is uitgevoerd onder 500 werkende landgenoten. Meer dan de helft van de respondenten, 55%, geeft namelijk toe werkmailtjes ook tijdens de vakantie te lezen. Dat betekent overigens niet dat ze er ook echt iets mee doen: bijna driekwart (72%) van de mensen die de mail leest, beantwoordt de berichten niet.

De website was ook benieuwd in welke sectoren de werkmail het meeste wordt gelezen. IT’ers blijken de meeste moeite hebben om hun werk los te laten. Ook mensen in de creatieve sector en het onderwijs openen tijdens hun vakantie regelmatig hun mailbox.