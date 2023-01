Je muren en wanden zelf weer lekker glad maken: zo doe je dat

Toen mijn meissie onze kleine man net in haar buik had, moest het hele appartement wit gekalkt. Lekker fris, vond ze. Na het houtwerk waren de muren aan de beurt.

Om de pokdalige wanden, gestuukt met structuur, glad te maken, had zij de schuurmachine ter hand genomen. Geen goed idee.

Het appartement van de zoon van Hans en Ria kent ook zulke muren. Er zijn twee opties: de vlakke stukken aanpakken of alle muren glad maken. Hoe pak je dat laatste aan?

Bekijk ook: Hier moet je op letten voordat je begint met boren

Tegenwoordig worden huizen over het algemeen met gladde muren opgeleverd, maar vroeger gebruikte men vaak een dikke laag structuurverf om wanden, en zelfs het plafond, af te werken. Ook spack, spachtelputz of granol was in trek.

Als het gaat om oppervlakken met oneffenheden tot circa 2 mm, dan zijn er producten om de boel glad te trekken zonder dat je aan het stuken hoeft te slaan.

Gelukkig maar, want stuken is echt geen doe-het-zelfklus. Ik durf best te zeggen dat ik twee rechterhanden heb, maar stuken laat ik liever aan de vakman over.

Kies voor een kant-en-klaarproduct om de wand glad te maken. Het voordeel is dat je niet zelf hoeft te mengen en ook niet op mengverhoudingen hoeft te letten.

Dat is altijd vrij lastig, want soms is het te dun en de andere keer weer te dik. Verkeerd mengen van producten en zelfs het gebruik van een vieze emmer of gereedschap hebben invloed op de droging en het eindresultaat.

Deze kant-en-klare producten aanbrengen is doorgaans ook eenvoudiger. Je brengt het met een roller aan en egaliseert het met een soort raamwisser. Alsof je ramen staat te lappen, maar dan met een strakke muur als eindresultaat.

Hebt u een vraag? Mail naar klusvraag@telegraaf.nl