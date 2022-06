7 stylingtips voor een zomerse sfeer in huis

Oranjerood

Door met de trendkleur oranjerood te spelen in een naturellen interieur, wordt de sfeer nooit saai. Kies bijvoorbeeld voor de hippe chaise-longue van Midj Italy in deze tropische steenkleur en combineer met tropische planten en bloemen zoals de Strelizia (die lekker lang blijft staan!).

Zandstorm

Ⓒ light line rolgordijn van Luxaflex en ecologische theehanddoek Leila Hassouna

Het monochroom doorvoeren van een warme zandkleur (let op: ook het plafond wordt mee geschilderd) geeft de open keuken een chique en ambachtelijke uitstraling. Het raam in de keuken is essentieel om stijlvol mee te decoreren in deze naturellen sfeer. Inhakend op de nieuwste trends is er een ruime keuze in natuurlijke kleuren en leemstukstructuren in de nieuwste Luxaflex LightLine rolgordijnen-collectie. Het effect van het diffuus en zachte licht dat door het rolgordijn heen schijnt. is een mooie en natuurlijke sfeermaker.

Landelijk 2.0

Ⓒ Keuken Kave Home en servies van Le Creuset

De landelijke stijl in de keuken is terug van weggeweest. De ambachtelijke, handgemaakte meubelen en accessoires creëren een nostalgische, ontspannen en gezellige sfeer. Het servies en de pannen van le Creuset passen met hun klassieke kleuren in dit plaatje. Warmrood is deze zomer onze favoriet.

Potten en planten

Ⓒ Binnenplan van Chic Plants en bank Malaga van Xooon

Je wilt een mooie plant in huis maar welke pot kies je daarbij? Handiger om meteen een plant met bijpassende pot te kiezen die ook nog eens thuisbezorgd wordt (en niet met geknapte bladeren uit de auto komt). Het nieuwe concept van Chicplants waarborgt de perfecte verhouding tussen de omvang van de plant en de grootte van de pot, passend bij de verschillende woonstijlen. Laat je inspireren en maak je eigen binnentuin.

Zachte stoffen en rotan

Ⓒ Foto La Redoute en beige gordijnen van Luxaflex

Met de hippe retro uitstraling van dit rotan kastje van La Redoute creëer je een gezellige opbergplek die de sfeer een zomerse boost geeft. Voor een betere akoestiek en het ‘verzachten’ van de sfeerbeleving is de gordijnencollectie van Luxaflex een kwalitatieve en slimme keuze. Professioneel ingemeten en op maat gemaakt ben je verzekerd van een exclusieve, perfect hangende raamdecoratie.

Zomerslaap

Ⓒ Foto La Redoute, rolgordijn van Luxaflex

In de zomer is het op een warme dag heerlijk om de slaapkamer te gebruiken als ‘wellness room’. Neem de tijd om overdag te relaxen en geniet van de natuurlijke zomerse sfeer die je creëert met rotan, sisal en hippe dessins zoals het zigzag motief in dit dekbed en de bladerpatronen in dit semi-transparantie Twist rolgordijn van Luxaflex.

Paddenstoel

Ⓒ Tafellampje Poa van Hay en bureau Victor van Harto Design

De oplaadbare Pao lamp van Hay is een spannende samenwerking met de Japanse ontwerper Naoto Fukasawa en is vernoemd naar de paddenstoel vorm van traditionele Mongoolse Pao-tenten. Het designconcept is een alledaags object eenvoudig te houden zodat het altijd in harmonie is met de persoonlijke woonomgeving.