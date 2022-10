Dagrecept: Zuurkoolstamppot met speklapjes

Deze is van Oma Lenie, een van de vele opa’s en oma’s die hun recepten delen in het mooie boek Oma’s stamp- en stoofpotjes (Becht), van Stichting Oma’s Soep. Deze stichting zet zich in tegen eenzaamheid onder ouderen (en ook jongeren) en 1 euro gaat naar allerlei goede activiteiten om dit te bereiken. Breng een ruime pan water aan de kook. Voeg de aardappels toe en kook ze in 20 minuten gaar.

Voeg de laatste 10 minuten de zuurkool toe. Kruid ondertussen de speklapjes met nootmuskaat, paprikapoeder, zeezout en versgemalen zwarte peper. Bereid ook alvast de rookworsten volgens de aanwijzingen op de verpakking. Smelt 20 gram roomboter in een hapjespan op middelhoog vuur.

Voeg, zodra de boter bruin kleurt, de speklapjes toe en bak deze aan beide kanten bruin. Zet het vuur laag en bak de speklapjes nog 5 minuten, of tot ze krokant zijn. Giet de aardappels en zuurkool af, voeg de overige roomboter toe en stamp tot een puree. Breng op smaak met zeezout en versgemalen zwarte peper. Verdeel de stamppot over de borden en serveer met de speklapjes en een halve rookworst per persoon.

Nodig voor 4 personen:

- 600 g speklapjes

- 1 tl gemalen nootmuskaat

- 1 tl paprikapoeder

- 1,25 kg kruimige aardappels (geschild en in blokjes)

- 500 g zuurkool (uitgelekt)

- 2 rookworsten

- 50 g roomboter

- zeezout en versgemalen

- zwarte peper