Zweten in virtuele wielerwereld is hot

Weer of geen weer; dankzij geavanceerde indoorsystemen kun je dag in dag uit de mooiste routes fietsen. Ⓒ foto Wahoo

Zeker nu de dagen weer korter zijn, is Zwift mateloos populair onder sportieve fietsers. In hun zolderkamer treden ze binnen in een virtuele wielerwereld waarin ze aan groepsritten en wedstrijden deelnemen. „Je rijdt nooit lek, hebt geen spatje modder op het frame en breekt geen sleutelbeen.”