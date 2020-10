Recept van de dag: zeer ouderwetse schelvisch

Nodig voor 4 personen:

• 2 schelvissen, gefileerd

• zout

• ½ l visbouillon

• 1 lepel boter

• 2 lepels bloem

• 1 dl witte wijnazijn (naar smaak)

Bereiding:

Vis schoonmaken doen ze in de viswinkel wel voor je. Neem de filets van twee schelvissen. Breng in een brede pan een laag water aan de kook, doe er wat zout bij en draai het vuur uit. Leg er de schelvisfilets in, binnen 8 minuten zijn ze gaar.

Hou even in de gaten dat het water niet onder de 80° komt. Schep de filets uit het water op een schaal. Inmiddels heb je de zure saus al gemaakt. Laat de boter smelten, bloem er door, giet er de visbouillon bij en breng met zout, peper en een flinke scheut witte wijnazijn op smaak. Giet de saus over de vis. Gladde aardappeltjes erbij.

Leuk toch, vroeger?