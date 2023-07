In de tuin van Marcel (65) zijn de planten de baas: ’Ik grijp alleen in als het nodig is’

Hij was in de tuin aan het werk toen zijn vader opeens ziek werd en door een ambulance werd opgehaald. Marcel Borkus vertelt: „Op het moment dat de broeders hem het huis uitdroegen, zei hij tegen mij, wijzend op de tuin: ’Maak er wat moois van!’ Het waren de laatste woorden die hij tegen me sprak, want kort daarna is hij overleden.”

Die woorden van enkele decennia geleden neemt Marcel ter harte. Toen zijn moeder in 1986 aangaf te willen verhuizen, kocht hij het ouderlijk huis in Ruurlo. Hij woonde er samen met zijn echtgenoot Wim Geurink totdat deze in 2018 overleed. „Hof te Ruurlo was een gezamenlijk project. Ik ben oorspronkelijk als hovenier opgeleid en deed aanleg en onderhoud. Wim regelde alles eromheen, zoals de organisatie van de tuindagen. Nu doe ik dat zelf.”

Ⓒ Feriet Tunc

Tijdens zo’n open tuindag lopen er over de gehele dag al snel 150 bezoekers rond. Nou is er ook meer dan genoeg te zien in de 1100 vierkante meter grote tuin van Marcel. In vergelijking met andere open tuinen misschien een relatief bescheiden oppervlakte, maar door alle hoekjes en onverwachte doorkijkjes voelt het geheel veel groter aan.

„Ik hou van een spannende tuin in de Engelse cottage-sfeer. Een groot overzichtelijk gazon kan heel mooi zijn, hoor! Maar het is niets voor mij. Ik ben ook gek op alle kleuren door elkaar heen. Oranje, roze, rood: wat mij betreft knalt het er lekker uit. Het past bij mijn kleurige karakter!”

Ⓒ Feriet Tunc

We zitten aan de grote zinken tafel die in het midden, onder de overkapping, letterlijk het hart van de tuin vormt. Grote vazen met bloemen erop en veel tuinbladen. Bezoekers trekken zich daarmee vaak even terug in het naastgelegen zitje met uitzicht op de vijver. We steken via de stapstenen de vijver over en verdwijnen in het groen, om via een paadje achterlangs weer in een heel andere tuinsfeer te komen.

Bamboe

We krijgen even het Narnia-gevoel: om elke hoek wacht een nieuwe ervaring. Een Japanse esdoorn en een wintergroene magnolia staan bij een imposante bamboe die bijna letterlijk de grond uitschiet. Een forse spruit is in twee dagen tijd een meter gegroeid.

De eigenaar van Hof te Ruurlo vindt het interessant om verschillende bladstructuren te combineren. „Een plant met een grof blad en dan een boom met een fijnere structuur die eroverheen hangt. Dat geeft een prachtig effect.”

Ⓒ Feriet Tunc

Over mooi blad gesproken, we zijn inmiddels bij een imposante hostaverzameling aangekomen. „Ik heb 500 verschillende soorten. Veel? Het waren er 650! Maar je moet keuzes maken.”

Veel afgesnoeide takken en plantdelen worden gestekt. „Ik heb er een hekel aan om planten weg te gooien. Het gaat allemaal in een potje.” We lopen door een deel van de tuin dat rustig als een mini-tuincentrum kan worden beschreven. „Bezoekers kunnen een en ander voor een klein prijsje aanschaffen. Leuk om achteraf te horen dat de Guirlande d’Amour, de witte klimroos die zo mooi door de welkomstboog slingert, het in andere tuinen ook geweldig doet.”

Rozen zijn een onderwerp waar deze tuineigenaar niet over uitgepraat raakt. Hij is er helemaal gek van. Klimrozen, struikrozen, Engelse rozen, maar vooral de bijzondere Persica-rozen met hun donkere hart. Hij heeft ze in allerlei prachtige kleuren zoals lila met paars of geel met oranje. Tegen aandoeningen als meeldauw bespuit hij ze met een mengsel van water en melk.

Ⓒ Feriet Tunc

Het is geen tuin vol precies afgekaderde borders en geplande hoekjes. „Opeens duikt overal de wit en roze koekoeksbloem op. Dat vind ik prachtig, ik laat zo’n bloem lekker haar gang gaan. Of bloedzuring, nog zo’n mooie aanwaaier. Prachtig groen met rode nerven en je kunt het nog eten ook.”

Van ongedierte heeft hij gelukkig weinig last. Aan de overkapping hangen omgekeerde stenen potjes met gedroogd gras. Er komen oorwormen in die zich vervolgens weer met luizen voeden: een heel natuurlijk preventief middel.

Elke dag is Marcel een paar uur met onderhoud bezig. Vanwege meerdere hernia’s gaat dat niet altijd even gemakkelijk, maar hulp accepteren is moeilijk. „Heel lief bedoeld, maar uiteindelijk doen ze het toch niet zoals ik voor ogen heb. Halen ze een plant weg die helemaal niet weg moet. Dan maar alles zelf, in mijn eigen tempo. Ik grijp alleen in als het echt nodig is. In mijn tuin hebben planten de meeste rechten.”

Glasobject

Ⓒ Feriet Tunc

In droge tijden is hij alleen al anderhalf uur bezig om de 700 à 800 potten water te geven. We lopen over oude klinkerpaadjes en komen her en der prachtige opstellingen tegen. Ook een bijzonder glasobject trekt de aandacht. „Opgeduikeld in een glasfabriek. In mijn tuin moet je je kunnen verwonderen.”

Even verderop lichten de prachtige goudgele bladeren van de Japanse muntstruik Golden Angel op. „In het donker lijkt het alsof ze licht geven. Erg mooi voor schaduwrijke plekken in de tuin, hij verdraagt trouwens geen volle zon.” Ook de enorme vlinderstruik valt op: „Ik snoei ’m minimaal. Dan worden ze enorm.”

Hoeveel duizenden plantensoorten hij inmiddels ook in zijn groene paradijs heeft staan, Marcel wordt in tuincentra en bij kwekerijen nog steeds hebberig. „Maar ja, het is vol hier. Sterker nog, ik heb van alles over. Laatst was er een excursie van de hosta-vereniging naar een kwekerij. Dan jeuken mijn vingers. Maar ik heb niets gekocht. Ultieme zelfbeheersing!”

Tuinpraat

Ⓒ Feriet Tunc

Favoriete plek in de tuin: „Rond de zinken tafel onder de overkapping. Dat is echt het hart van de tuin.”

Grootste ergernis: „Langdurige droogte. Het is een hele klus om dan alles in leven te houden.”

Dit mist nog: „Een leuke jonge vriend om al dit tuingeluk mee te delen.”

Dit komt er nooit in: „Forsythia! Dat vind ik nou echt heel lelijk.”

Mooiste seizoen: „Het voorjaar. Het is heerlijk om alles tot leven te zien komen.”

hofteruurlo.nl