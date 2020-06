Toch een festival! En wel op het grootste 1,5 meter-terras van Nederland

Op een steenworp afstand van Amsterdam opent vrijdag 26 juni HEMtuin, Neerlands grootste 1,5 meter terras so far. Het Hembrugterrein is een culturele playground dat 48 hectare telt en in de boeken staat als zogeheten terrastival. Zo kun je er niet alleen borrelen, maar is er over verschillende area’s van alles te beleven. Festivalgangers kunnen hier toch nog een soort festivalbeleving krijgen, nu de festivalzomer door de corona-crisis is gecanceld.

Zo wordt er in de binnentuin, ook wel de Main Stage-area genoemd, een dinner show georganiseerd, opgezet door bekende namen als Boom Chicago, Mystic Garden, Be Amazed show en Wicked Jazz Sounds. Ook is er een heuse lichtshow: een 20 minuten durende show in samenwerking met dj’s Egbert en Secret Cinema.

Waar sta je dan?!

Voor de echte festivalgangers is ’linksvoor’ een waar begrip: daar waar je je vrienden terugvindt. En dus is er een terras zo genoemd, evenals backstage. Het ‘Instagrammable Festival Museum’ bgeeft bezoekers het gevoel weer even op een feest te zijn. Oh, those were the days!

Voor je denkt dat alles weer zoals toen was, toch nog even een oh ja-herinnering: door de corona-maatregelen moeten er tickets voor tijdslots worden gereserveerd.

Maar toch. Dichter bij een festival dan dit kom je (momenteel) niet.

HEMtuin is vanaf 26 juni de hele zomer geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 23.00 uur. Vanaf Amsterdam CS vertrekt een paar keer per dag de HEMtuin Express; een ruime boot waarbij de anderhalve meter regel nageleefd kan worden. Deze trip duurt ongeveer 30 minuten.