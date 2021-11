De Mini Cooper Cabrio van Erwin in ’t Veld (63) steelt de show op Corfu

Eigenaar: Erwin in ’t Veld (63), ondernemer/bungalowverhuur

Auto: Mini Cooper cabrio

Bouwjaar: 1983 (cabrio-conversie 1991)

Geschatte waarde: 12.000-15.000 euro

Motor: 1,3-liter viercilindermotor, ca. 70 pk

’Begin jaren 90 las ik een artikel over Mini Centre Ben van Leeuwen die zelf Mini’s tot cabrio ombouwde. Ik maakte een proefrit en was verkocht. De teleurstelling was groot toen Ben vertelde dat de auto die ik wilde kopen, een Mini 1000 Cabrio, voor iemand anders was gereserveerd. Een paar dagen later ging de telefoon: de koop was afgeketst. Ik was dolblij.

Dat gevoel werd alleen maar sterker, want de Mini was alles wat ik ervan verwachtte. Tien jaar lang heb ik er met veel plezier in gereden. Toen werd de koppeling slecht. Ik stond op het punt om samen met mijn vriendin naar Corfu te emigreren. In overleg met Ben van Leeuwen heb ik besloten om de Mini helemaal ’eilandklaar’ te maken. Ben heeft een splinternieuwe 1300 cc Cooper-motor ingebouwd, de motorkoeling verbeterd, een nieuwe koppeling gemonteerd en kunstlederen stoelbekleding ingebouwd.

Ideale eilandauto

In de twintig jaar dat we op Corfu wonen, hebben we 30.000 kilometer met de Mini gereden. Het is een ideale eilandauto. Hij stuurt als een kart en hij trekt snel op. Dat is vooral handig in de bergen. We gebruiken de Mini voor rondritten met gasten en zelfs voor bruiloften. Het klimaat is gunstig voor klassieke Engelse auto’s. Behalve een nieuw stuurhuis en een nieuw dak hebben we geen grote reparaties gehad. De motor loopt net zo mooi als toen hij nieuw was.

We hebben ook een oude Suzuki Samurai-jeep en een omgebouwde ’Royal Erfield’ Yamaha Chappy schakelbrommer. Maar als we echt van de omgeving willen genieten, pakken we de Mini.”