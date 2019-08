Familierecept: aanschuifhutspot

„Mijn moeder haatte koken. Wij waren met vijf thuis. Maar het leken er altijd wel twee keer zoveel, want mijn broer en zussen en ik brachten altijd wel iemand mee. Heel vaak renden we een uurtje voor etenstijd naar beneden: mag die of die blijven eten? We wisten dat we dat op tijd moesten vragen. Want als ze al wat op had staan, veranderde daar geen moedertje lief aan.

Maar als ze nog aan het aardappels schillen was, haalde ze haar schouders op, zuchtte en haalde nog een aardappel uit de zak. „Vooruit dan maar… haal jij de wortels? En neem uien mee.” En dan schilde ze rustig door. De schat, ze haalde eenmaal per maand een net met wortels of winterpenen en een zak uien. Voor de aanschuifhutspot.

Die zakken stonden in het kleine keldertje onder de trap. Er was nooit veel vlees bij ons, wij deden het met z’n vijven met hooguit twee ons. Dat stukje pruttelvlees sneed ze dan in heel kleine stukjes, dat roerde ze door de jus die rijkelijk over de hutspot ging. En onze vrienden met hun rijke ouders, en iedere dag biefstuk, die aten het liefst aanschuifhutspot van onze moeder.”

Nodig voor vier personen:

750 gr kruimige aardappels

500 gr wortels/winterpenen

1 grote ui

25 gr boter

50 ml melk

zout en peper

Bereiding:

Snij de geschilde aardappels in stukken. Snijd de ui in ringen. Schil de winterpenen en snijd in kleinere stukken. Doe de aardappels in de pan, dan de wortels en dan de ui. Vul de pan met water en kook het geheel circa 20-25 minuten met een snufje zout. Giet het water af en stamp de hutspot met een aardappelstamper. Roer de boter en de melk door de hutspot. Nog wat zout en peper voor de smaak.

Is er in uw familie ook een gerecht met een bijzonder verhaal? Stuur het recept en verhaal naar familierecepten@telegraaf.nl