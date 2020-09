Van deze culinaire podcasts loopt het water je in de mond

1. Mijn vader is een afhaalchinees

Tegenwoordig is iedere Nederlander opgegroeid met döner na het uitgaan, een bamischijf bij de friet of babi pangang op zondag. Felicia Alberding spreekt in deze podcast over de verschillende grensoverschrijdende gerechten die ons in Nederland juist wel en niet verbinden. Nu Nederland nog net iets vaker eten afgehaald heeft dan normaal, is dit een inspirerende podcast die je zeker niet mag missen.

nporadio1.nl/podcasts/mijn-vader-is-een-afhaalchinees

2. The Slow Melt

Kan jij geen genoeg krijgen van chocolade? De makers van de Engelstalige podcast ‘The Slow Melt’ kennen dat gevoel. De geschiedenis tot aan het maakproces van chocolade wordt uitvoerig besproken, waarbij er aandacht wordt besteed aan de mensen, plaatsen en processen achter deze 100 miljard dollar kostende industrie wereldwijd.

theslowmelt.com

3. Cheft

In deze podcast worden deksels opgetild, wordt er gekeken in koelkasten en worden koks het hemd van het lijf gevraagd. “Hoe meer je weet, hoe meer je proeft", dat motto staat centraal bij Cheft. De presentatrice Hiske Versprille neemt jou mee in de Amsterdamse keukens.

dagennacht.nl/serie/cheft/

4. Wat schaft de Podcast

Geen sterrenchef? Geen enkel probleem! Deze podcast van eigen bodem is bedoeld voor iedereen, van beginnende tot aan ervaren thuiskoker. Jonas Nouwen en Jeroen Doucet praten je elke twee weken bij over nieuwe trends, recepten, ingrediënten, verschillende keukens en activiteiten op het gebied van eten en drinken.

watschaftdepodcast.com

5. Op ons bord

We kennen allemaal de bekende supermarkt Albert Heijn, maar weten we ook waar het eten van deze supermarkt vandaan komt? Justin Verkijk gaat in deze podcast van de bekende supermarkt langs bij telers, boeren, producenten en expert. Iedereen wil zo ‘goed’ mogelijk eten, maar wat is dat dan? In deze podcast kom je er eindelijk eens achter waar jouw eten vandaan komt en wat we in de toekomst op ons bord kunnen verwachten.

podcastluisteren.nl/pod/Op-Ons-Bord

6. Eten wat de podcast

Van een snelle hap tot een uitgebreid romantisch restaurant: uit eten kan in Utrecht op veel plekken en manieren. In deze podcast helpen Ger de Gram en Jelle Schot je met het kiezen van een restaurant. Het hoeft van deze podcastmakers echt niet alleen maar chique of duur te zijn, schimmige en onbelichte zaken zijn hun favoriet.

podcastluisteren.nl/pod/Eten-wat-de-podcast