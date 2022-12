Interieurtips voor gezellige feestdagen: de favoriete woonaccessoires van Monique van der Reijden

Verzamel zo met de feestdagen zo veel mogelijk lieve vrienden en familie om je heen en vergeet even alle zorgen. Versier je interieur met vrolijke kleurtjes en pak uit met lekker veel happen en drankjes. Laat de mobiele telefoons even in je zak en praat, dans en zing. Door lol te maken met elkaar verdwijnen de zorgen (voor even in ieder geval) en ‘connect’ je weer. De air-up waterfles is een leuk en gezond cadeautje.

Kerstfilm

Ⓒ Beker van Not on the High Street en Love Actually

Vooral tweede kerstdag is het heerlijk om op de bank een feelgood-film te kijken. Een aanrader is de twintig jaar oude filmklassieker Love Actually. Verzamel plaids, kaarsjes en trek je meest comfortabele huispak aan. Maak warme chocolademelk in coole kerstbekers en beleef de kunst van het ‘niets doen’.

Koekenbakker

Ⓒ kerstcollectie van Ikea

De keuken is de place to be tijdens de kerst. Bak samen met de kids de lekkerste koekjes met kerstbakvormpjes en laat het de kinderen vooral zo veel mogelijk zelf doen. Leg de cakes, koekjes en andere lekkernijen op een groot bord of een dienblad met hoge rand zodat de kleintjes ze makkelijk kunnen uitdelen aan alle gasten. Trotse gezichtjes verzekerd!

Uitslapen

Ⓒ Kerstballen Alessi, Yatzy en dekbedovertrek Marc O Polo

Tijdens de kerstvakantie lekker lang uitslapen wordt nog leuker met een nieuwe dekbedovertrek gemaakt van katoensatijn; dat voelt zo lekker zacht aan. Overdag in plaats van altijd maar studeren of werken gewoon een spelletje doen met elkaar. Zo kom je bij van alle stress en rust je echt uit.

Beestenboel

Ⓒ kandelaren Can Dog van Fatboy

Onze trouwe viervoeters in huis krijgen een extra lekker kluif en speeltje tijdens de feestdagen en aan tafel heb je meteen meer plezuer met de Can-Dog kandelaar van Fatboy. Duidelijk geïnspireerd op de Balloon Dog van kunstenaar Jeff Koons.

Bekijk ook: Woonaccessoires die leuk zijn om met de feestdagen cadeau te doen

Ze smelten de kazen

Ⓒ kerstbal kaasplankje Jungle Home en Smokeless Raclette van Kookpunt

We kunnen niet wachten om te gaan kaasfonduen en racletten met de feestdagen! Deze traditie uit de jaren 70 is zo ontzettend leuk om te doen met een groep mensen. Groot voordeel is dat het niet veel werk is en je wel ontzettend lekker kunt eten. Met de Unold Smokeless Raclette set met afzuiging van het Kookpunt voorkom je dat de kaas- en baklucht in het huis blijft hangen.

Glamour

Ⓒ Gisela Graham en Fazeek Home

Met de feestdagen mag je uitpakken met de glamourstijl, zoals met mooie champagne glazen – dit jaar het liefste in een kleurtje – en de limited edition feestelijke verpakkingen van de coole merken gin en champagne. Cheers!

Feesttafel

Ⓒ Liberty London x Anna Nina

Dek de tafel met een mix van kleuren en folklore dessins zoals bloemen en strepen. Door wat wilder te gaan met bloemdecoraties en te spelen met hoog-laag contrasten wordt de tafel een feest voor het oog. Zelfs bij het natafelen is het sfeervol, want dat rommelige effect maakt het nog meer bohemien chic. Party time!

Bekijk ook: Tips voor een feestelijk en elegant gedekte tafel

Voetjes van de vloer

Ⓒ discoballen van Rice by Rice en Vondels kerstballen

Kom in de stemming voor een hele avond feesten en start bij het borrelen al met een karaoke-spel. Ga voor legendarische nummers zoals het nummer Bohemian Rhapsody van Queen. Leg de gekleurde discoballen van Rice by Rice en de ‘pumps’ kerstballen van Vondels her en der door de kamer en strooi wat sterrenglitters op de tafel erbij.

Meer lol

Ⓒ bijzettafel Smaqq van Rebel House

Begin nu alvast met je goede voornemens om heel ontspannen 2023 in te gaan met een lekkere geurkaars, je favoriete snoepjes, pantoffels aan je voeten en een goed boek of goede film.

Ik wens iedereen fijne feestdagen en alvast een feestelijke jaarwisseling!