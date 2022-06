Zo kies je de beste kleur voor je thuiskantoor

Stap 1: Voor welk type werk gebruik je je thuiskantoor?

Allereerst is het soort werk dat je in je thuiskantoor gaat doen erg belangrijk om de kleur te bepalen. Zit je vooral achter je computer artikelen te tikken, of ben je juist creatief bezig met verf en stiften?

Kleuren hebben invloed op je emoties (daarover bij stap 3 meer), waardoor een kleur voor sommige beroepen heel goed werkt en voor andere beroepen juist helemaal niet. Door eerst te bepalen welke invloed de kleur van je thuiskantoor op jóúw werk heeft, kun je later gemakkelijker jouw favoriete kleur bepalen.

Stap 2: Analyseer de ruimte

Voordat je een kleur uitkiest, is het goed om de ruimte zelf ook nog even te analyseren. Denk bijvoorbeeld na over ramen en de lichtinval in de ruimte. Heb je weinig licht en houd je er niet van om in fel kunstlicht te werken? Ga dan voor een lichte tint waar veel frisse tonen in terug komen.

Heb je een thuiskantoor in de woonkamer of slaapkamer? Dan ben je waarschijnlijk beperkter in het kiezen van een kleur, omdat je ook vanaf de bank deze kleur ziet. Kleuren die niet matchen met het interieur in de woonkamer zijn dus sowieso not done. Je kunt natuurlijk wél uitpakken met kleuren die in hetzelfde kleurenpalet zitten.

Stap 3: Houd rekening met het effect van kleuren

Er is veel onderzoek gedaan naar kleuren en hun invloed op onze hersenen. Natuurlijk is er niet één gouden regel die voor iedereen geldt, maar wij zetten de grote lijnen hieronder uiteen:

Wij zijn voorstanders van geel. Geel maakt blij en is vooral een goede stimulans voor creativiteit. Ga niet voor neon geel (heftig!), maar pak een zachtere tint zoals mosterd of okergeel. Moet jij vaak out of the box denken voor je werk? Dan is een geel accent in je thuiskantoor een goed begin.

Rood is een goede kleur bij werk dat veel concentratie vereist. Volgens onderzoek zouden we de kleur rood vooral associëren met waarschuwingssignalen (zoals het stoplicht), waardoor we extra alert zouden zijn.

Vind je rood te heftig? Oranje heeft een zelfde werking op je emoties als rood. Het verhoogt je focus.

Blauw geeft ook een goede impuls aan je creatieve brein. Maar let op: te veel blauw werkt slaapverwekkend (daarom wordt deze kleur vaak aangeraden in slaapkamers).

Groen is de kleur voor balans, maar groen kan ook too much worden. Een volledig groene kamer is daarom niet echt een aanrader, maar een paar accessoires of een accentmuur kan wel prima. Tip: zet groene planten in je home office. Dit zuivert direct de lucht en verhoogt je productiviteit.