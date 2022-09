Duurzaam op vakantie: dat willen we wel, maar doen we het ook?

Daar is recent onderzoek naar gedaan. Uit de zojuist verschenen resultaten van de Internationale Vakantiemonitor van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) blijkt dat gemiddeld 52% van de 6000 ondervraagden uit zes verschillende landen (Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, waarbij uit elk land 1000 mensen zijn ondervraagd) rekening wil houden met het klimaat bij het boeken van een vakantie. 44% is zelfs bereid extra te betalen voor duurzame opties, maar slechts 39% geeft aan ook daadwerkelijk rekening te houden met duurzamheid op vakantie.

Opvallend is dat Amerikaanse (53%) en Britse (49%) het meest bereid zijn om groen vakantie te vieren. Nederlanders (43%) en Belgen (35%) scoren op dat gebied het laagst.

Trein

Ten opzichte van een jaar geleden wordt de trein door Belgen en Nederlanders meer overwogen als vervoersmiddel naar Europese bestemmingen. Jos Vranken, directeur NBTC: “We zien in deze nieuwe resultaten van de Vakantiemonitor dat reizigers duurzame opties serieus overwegen. De keuze voor klimaatvriendelijke opties wordt niet alleen gemaakt op grond van duurzaamheid. Ook chaotische toestanden op luchthavens of de prijzen voor meer duurzame opties zijn van grote invloed op de keuze van de consument.”

Crisis

Het toerisme lijkt zich sneller te herstellen dan tijdens de pandemie werd verondersteld. Op basis van een geactualiseerde voorspelling verblijven in 2022 bijna 16 miljoen buitenlandse gasten in Nederland. Dat is bijna 80% van het aantal gasten dat Nederland – voor Corona – in 2019 ontving. Het binnenlands toerisme ligt zelfs 10% hoger dan in 2019.

Ondanks zorgen over de oorlog in Oekraïne, de stijgende energieprijzen, COVID-19 en de sterke inflatie, hecht de consument een groot belang aan vakantie. Gemiddeld 62% van de ondervraagden heeft de intentie om in de laatste vier maanden van 2022 nog op vakantie te gaan. Jos Vranken: “De impact van de zorgen die mensen hebben, zien we nu nog niet terug in reisgedrag. Deze zorgen kunnen echter op de wat langere termijn een negatieve invloed hebben op de reisindustrie. Als de situatie nog verder verslechterd is het niet ondenkbaar dat toerisme hierdoor zelfs in 2022 al wat gedempt wordt”.