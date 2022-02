Dagrecept: Spinaziestamppot met gehakt uit de oven

Toch kwamen ze in de 18e eeuw steeds vaker op tafel; gelukkig maar, met het oog op de latere stamppot. Deze variant hierop komt uit Ovenschotels van Wim Ballieu (Pelckmans). Opgedeeld in de seizoenen en erg smakelijk. Verwarm de oven voor op 200 graden. Kook de aardappelen gaar in licht gezouten water.

Verdeel de broccoli in roosjes en stoom ze in 12 minuten gaar (in een laagje water met ’t deksel op de pan). Laat de spinazie ontdooien of was de verse spinazie en schud droog. Stoof de spinazie in een klontje boter, kruid met peper, zout en nootmuskaat. Kook de eieren 5 minuten. Snipper de sjalotjes en knoflook en fruit in een klontje boter.

Doe het gehakt erbij en bak het rul, kruid met peper, zout en cayennepeper. Vet een ovenschaal schaal in, schep het gehakt erin en leg de gepelde eieren erop. Stamp de aardappelen tot puree, breng op smaak en meng de broccoli en spinazie erdoor. Verdeel over het gehakt, strooi er paneermeel over en eindig met wat klontjes boter. Dan nog 20 minuten de oven in.

Nodig voor 4 personen:

-800 g kruimige

aardappelen (geschild)

- 800 g half-om-half

- 300 g spinazie (vers of diepvries)

- 1 broccoli, 4 eieren

- boter, 2 sjalotten

- peper, zout, nootmuskaat

- 2 tenen knoflook

- 1 tl cayennepeper

- 100 g paneermeel