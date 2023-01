De psychologie achter troosteten

Over troosteten, de naam zegt het al, wordt vaak gezegd dat het ons troost biedt in moeilijke tijden. Charles Spence, een psycholoog verbonden aan de Universiteit van Oxford, verdiept zich al jaren in dit fenomeen. Volgens Spence grijpen we naar bepaald troosteten omdat we er bewust, maar ook onbewust, fijne herinneringen aan hebben. „Troosteten is voedsel dat we bijvoorbeeld vaak als kind kregen en lekker vonden. Als volwassenen zijn we dan geneigd om ernaar te verlangen wanneer we het lastig hebben”, zegt de expert tegen website Live Science.

Spence, die in 2017 onderzoek heeft gedaan naar troosteten, stelt dat troosteten doorgaans heel simpel te bereiden is en vaak wordt geassocieerd met iets feestelijks. Bovendien is troosteten over het algemeen vaak ongezond: bomvol suiker en erg calorierijk. Volgens een ander onderzoek uit 2020 dat is gepubliceerd in het tijdschrift Physiology & Behavior activeert voedsel dat rijk is aan suiker, zout en vet het beloningscentrum in ons brein. Dat kan ervoor zorgen dat we er steeds meer van willen.

Voelen we écht beter door troosteten? Een Amerikaans onderzoek van twee jaar geleden, uitgevoerd door One Poll, liet zien dat tweederde van de Amerikaanse volwassenen, bewust of onbewust, weleens voedsel eet waarvaan ze tijdens hun kindertijd genoten, om de gevolgen van de pandemie en de bijbehorende lockdowns het hoofd te bieden. 41% van de ondervraagden gaf toe naar troosteten te grijpen in de hoop zich gelukkiger te voelen.

Uit een andere studie van vorig jaar onder 2000 Britse volwassenen blijkt dat volwassen Britten maar liefst vijf keer per week naar troosteten grijpen. Opvallend: meer dan de helft (56%) van hen voelt zich daarna niet gelukkiger, maar juist slechter. 57% van de ondervraagden heeft zelfs regelmatig spijt omdat ze ongezonde voeding hebben gegeten.

Troosteten kan dus vanwege de suikers, vetten en zout op de korte termijn zorgen voor een geluksgevoel, maar niet voor lang. Vaak komen na het eten namelijk gevoelens van schaamte om de hoek kijken.