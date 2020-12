Recept van de dag: Gloeiwijn

Verwarm appelsap in een steelpannetje op het vuur. Zorg ervoor dat het niet gaat koken. Zet het vuur lager en voeg kruidnagels en vanillepoeder toe. Schenk het mengsel in een stevig theeglas en schenk er Drambuie bij. Voeg het partje limoen en de sinaasappelzest toe. Garneer met een kaneelstokje en roer hiermee alles nog even goed door.

En dan nog een voor echte mannen. Een hartverwarmende cocktail van Athol Brose, een authentieke Schotse Honing Whisky Liqueur en Benromach PeatSmoke, een zwaar geturfde Speyside Single Malt Whisky.

• 0,35 ml. Athol Brose whisky Liqueur

• 0,20 ml. Benromach PeatSmoke

• IJs

Niks warm maken. Neem een tumbler, doe er een paar ijsklontjes in en schenk er de Athol Brose overheen. Giet dan de Benromach PeatSmoke erbij, laat het ijs in het glas even ronddansen door de vloeistof, neem een slok en maak zelf een dansje.

Nodig:

• 40 ml Drambuie

• 60 ml half troebele appelsap

• 2 kruidnagels

• mespuntje vanillepoeder

• kaneelstokje

• schijfje limoen

• verse sinaasappelzest