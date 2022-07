Pak die telefoon: waarom je nu contact moet opnemen met oude vrienden

Je herkent het misschien wel. Al een tijd speel je met de gedachte om die oude vriend of vriendin weer eens te bellen of een berichtje te sturen, maar toch doe je het niet. Misschien omdat je bang bent dat hij/zij er helemaal niet op zit te wachten of misschien wel helemaal niet reageert. Onderzoekers zeggen dat het goed is om die zorgen aan de kant te schuiven en gewoon de telefoon te pakken.

Uit een onderzoek van de Universiteit van Pittsburgh waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in de Journal of Personality and Social Psychology blijkt namelijk dat veel mensen onderschatten hoezeer oude vrienden het eigenlijk waarderen om weer eens wat van een ander te horen.

De onderzoekers voerden een reeks van 13 experimenten uit met meer dan 5.900 deelnemers om te zien of mensen nauwkeurig konden inschatten hoeveel hun vrienden waarderen dat ze contact met hen opnemen en welke vormen van communicatie de grootste impact hebben. Tijdens deze experimenten werd bijvoorbeeld gekeken wat het effect is van een belletje, een sms'je, e-mail, (handgeschreven) briefje of een klein cadeautje. De hoofdconclusie: vaak denkt men dat een belletje of berichtje na lange tijd niet op prijs wordt gesteld, maar niets blijkt minder waar.

De ontvangers waardeerden het feit dat er contact met ze werd gezocht, zo stelt hoofdonderzoeker Peggy Liu. De waardering was nog groter bij de mensen die al een tijd niets hadden gehoord van de ander en bij de verrassing daarom dus des te groter was. „Dat gevoel van positief verrast zijn zorgt automatisch voor meer waardering.”

Dat kan er weer voor zorgen dat een vriendschap weer nieuw leven wordt ingeblazen en dat beide partijen hun best doen om de vriendschap ook in stand te houden.

Angst overwinnen

Het klinkt zo makkelijk; de telefoon pakken en contact opnemen met die oude vriend die je al tijden niet hebt gesproken. De Amerikaanse sociologe Anna Akbari stelt dat de meeste mensen het eng vinden om een oude vriend te bellen of te appen omdat ze bang zijn voor afwijzing. „Maar als je je door die angst laat leiden, loop je misschien de kans op een mooie vriendschap mis en fijne momenten”, zegt ze tegen CNN. „Het kan daarom slim zijn om rekening te houden met de kans op afwijzing.”

Sociale media

Facebook, Instagram en andere online platformen zijn opties als je het eng vindt om contact te zoeken. Je kunt het contact weer voorzichtig herstellen door bijvoorbeeld te reageren op foto’s of andere updates. Maar, zo waarschuwt Akbari: „Het kan ook leiden tot oppervlakkig contact. Je kunt daarom toch echt het beste bellen. Dat is meer persoonlijk en oprecht.”