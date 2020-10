Binnenkijker: Heijm en Pieter-Paul wonen in een historisch juweeltje

Heijm Rijken in de woonkamer van zijn historische Haagse pand. Het koningsblauwe kleed is maar liefst 25 bij 8 meter. Ⓒ BOUWMAN, RENE

De een zoekt inspiratie, de ander is nieuwsgierig, maar we kijken allemaal graag hoe een ander woont. VRIJ kijkt deze week binnen in het monumentale pand van Heijm Rijken en Pieter-Paul Verberne in Den Haag.