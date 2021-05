Huishoudvraag: wat is de beste volgorde voor een schoonmaak?

Eric: „Bij de schoonmaak begin ik soms met het meest vervuilde en soms juist als laatste. Wat is de wetmatigheid?”

Zamarra: In principe is de volgorde: van minst vuil naar vuiler. Als je met je sopje of doekje eerst lichte vervuiling opneemt, kun je daarna iets anders schoonmaken. Andersom gaat niet.

Ook een huishoudprobleem waar u niet uitkomt? Mail naar zamarra@telegraaf.nl