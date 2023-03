Vijf dingen die je moet weten over glasreiniger

1. Vrijwel alle glasreinigers zijn geparfumeerd en vaak voorzien van groene of blauwe kleurstof. De meeste glasreinigers doen hun werk prima, de verschillen zitten ’m vooral in de gebruikte ingrediënten en natuurlijk in de prijs.

2. De prijs voor een flacon glasreiniger begint bij 65 cent en kan oplopen tot maar liefst 4 of 5 euro. Dat prijsverschil merk je tijdens het gebruik niet, de dure spray maakt niet 12 keer beter schoon dan de goedkope.

3. De meeste plastic ruitensprayflacons belanden in de vuilnisbak omdat er geen navulling voor verkrijgbaar is. Zonde van al dat plastic, zelfs als het recyclebaar is.

4. Hoewel het niet op elke flacon staat aangegeven, zijn er spullen die je beter niet met glasreiniger kunt schoonmaken. Het scherm van een laptop, tv of telefoon maak je liever niet schoon met glasreiniger. Ook een natuurstenen oppervlak of gelakt hout is te gevoelig.

5. Weinig mensen weten dat de gemiddelde glasreiniger absoluut niet geschikt is voor alle autoruiten. Ruitenreiniger kan vlekken en strepen veroorzaken en getinte ruiten zelfs permanent beschadigen.

