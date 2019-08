Recept van de dag: Thaise viskoekjes

Nodig voor 16 koekjes (te veel kan je invriezen)

450 gr witvisfilets

3 bosuitjes, gesneden

2 eetl verse koriander, fijngesneden

2 eetl rode currypasta

1 verse groene lombok (zonder zaadjes)

1 theel limoenrasp

1 eetl limoensap

Olie

Bereiding

Voor de vis mag je in het diepvriesvak witvisfilet zoeken, maar beter is het natuurlijk om bij de viswinkel te gaan kijken wat er aan witvis is. Schelvis, misschien?

Snij de vis in blokjes en doe die in de blender. Voeg lente-ui, koriander, rode currypasta, een groene lombok, limoenrasp, het sap en klein beetje zout toe. Draaien tot een gladde massa. Vorm er dan 16 porties van, die je later tot viskoekjes vormt.

Dan nog even een uurtje in de koelkast en daarna rondom bruinbakken in een wok in wat olie. Serveer met een bakje chilisaus, wat gestoomde rijst en wat geroosterde ui, bijvoorbeeld. Lijkt me helemaal ideaal voor zo’n laatste extra hete zomerdag.