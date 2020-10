Deze jonge mensen treden in de voetsporen van hun ouders

Jade Breukers met vader John: „Groot voorbeeld.” Ⓒ foto anko STOFFELS

Van Max Verstappen en prinses Amalia is het natuurlijk bekend. Maar veel meer zoons en dochters treden qua beroep in de voetsporen van hun ouders. Eigenlijk is dat een groot compliment. Zoals vrachtwagenchauffeur Jade Breukers zegt: „Mijn vader is mijn grote voorbeeld.”