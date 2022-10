Oesters openmaken en bereiden: zo doe je dat het beste

De oester is al 250 miljoen jaar oud, in dezelfde periode waarin de eerste dinosauriërs zich ontwikkelden, en is sindsdien nauwelijks van vorm veranderd. Ze hebben vele jaren van natuurgeweld weten te doorstaan. Al in de tijd van de oude Grieken en Romeinen werden ze als medicijn en in de keuken als lekkernij gebruikt.

Zo werd de oester al genoemd in het beroemde heldendicht de Ilias van de Griekse dichter Homerus die tussen 800 en 750 voor Christus leefde. Een Romeins banket was bovendien niet compleet zonder oesters. Ze werden in de meren bij Napels, maar ook in de buurt van Rome geoogst. Ook bij Romeinse nederzettingen in de lage landen zijn resten van schelpenhopen gevonden.

Vissen

De oudste bekendste tekst over oesters in Zeeland dateert uit 1434. Het betreft een document waarin vissers toestemming werd verleend om op oesters te vissen. Bijna 600 jaar later zijn de oesters (en mosselen) nog steeds onlosmakelijk met de zuidelijke provincie verbonden waar de schelpdieren op grote schaal worden gekweekt.

Syrco Bakker, chef-kok van restaurant Pure C (2 sterren) in Cadzand, gebruikt de oester dan ook graag in zijn bereidingen. „Voor mij refereert de oester aan de zee in de puurste vorm. Er zijn ongelooflijk veel toepassingen denkbaar. Bij mij staan er altijd oesters op het menu, die mogen niet ontbreken.”

Toch zijn er veel mensen die misselijk worden bij het idee om een oester te eten. „Ik krijg hen ook weleens in mijn restaurant. Dan serveer ik ze oesters op een bepaalde manier en dan vinden zij ze ineens toch lekker.”

„Zo hebben we een bereiding waarbij we de oester loshalen en heel kort pocheren en dan met een plankton-beurre blanc serveren. Hierbij verdwijnt het slijmerige dat sommige mensen wellicht tegenstaat, maar blijft de binnenkant mooi vlezig en zacht. We combineren ook weleens oester met rundertartaar. De toepassingen zijn eigenlijk oneindig! De smaak van een oester is wat mij betreft onovertroffen.”

Syrco is er ook mee opgegroeid. „Als kind at ik ze al. Wellicht omdat mijn vader kok was. Ik kom uit een heel gewoon gezin, maar vanwege zijn beroep kochten we op vakantie op Franse marktjes altijd al bijzondere producten als truffel, artisjok en oesters. Zo leerden we smaken op jonge leeftijd kennen. Daar heb ik nog altijd profijt van. Ik doe het ook met mijn eigen dochter; ik laat haar veel proeven, daar begint alles mee.”

Ⓒ Getty Images/ iStockphoto

Daarnaast is er wat Syrco betreft geen verkeerde manier om oesters te bereiden, het ligt er maar aan wat je lekker vindt. Het eenvoudigst is een beetje citroensap met wat peper. „Daarnaast heb je natuurlijk de rode wijnazijn met gesnipperd uitje erdoorheen. Maar ook gegratineerd met kaas en knoflook kan heel erg lekker zijn.”

Handschoen

Een oester openmaken vergt wat oefening. Belangrijk zijn een scherp oestermes en een speciale oesterhandschoen of stevige schone theedoek. Je legt de oester in de handschoen of theedoek, met de bolle kant onderaan, daar zit namelijk het vocht in. Altijd het scharnier naar je toe, waarbij je de sluitspier, op een derde van boven op de schelp, probeert door te snijden.

Ook belangrijk: als je de bovenkant hebt verwijderd, de oester hebt losgesneden en eventueel gruis hebt verwijderd, dan kun je de oester met wat citroen en peper oppeuzelen, waarbij je hem niet meteen doorslikt, maar er zolang mogelijk op blijft kauwen.

Je vindt online uitgebreid beschreven hoe dit werkt, het is ook opgenomen in het Oesterboek (Lannoo) waaraan Syrco zijn medewerking verleende. „Ik vind het het belangrijk om duidelijk te maken dat oesters veel toegankelijker zijn dan mensen denken en ook niet meer zo duur zijn als vroeger.”

„Het is een prachtig product dat bovendien uit ons eigen land komt. Daar moeten we meer van genieten.”