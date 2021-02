Recept van de dag: linzen met eieren

Nodig:

•600 gr linzen, uit blik

•20 gr gember, geschild

•3 tenen knoflook

•1 rode chilipeper (zonder zaadjes en zaadlijst)

•1 ui, grof gehakt

•1 theel zout

•4 pruimtomaten, uit blik

•4 hardgekookte eieren, gepeld

•bosje koriander

•4 eetl crème fraîche

•½ theel kardemom

•½ theel kruidnagelpoeder

•½ theel komijnzaadpoeder

•1 theel kurkuma

•1 laurierblad

•½ theel kaneel

Bereiding:

Eieren absorberen pittige smaken. We gaan het gerecht wel iets eenvoudiger maken dan in het boek staat. Maak een mengsel van de kardemom, kruidnagelpoeder, komijnzaadpoeder, kurkuma en beetje kaneel. Maal gember, knoflook, chilipeper, ui en zout in een keukenmachine fijn tot een pasta. Bak in wat olie en voeg dan het kruidenmengsel toe, steek er een laurierblad in en voeg de tomaten toe. Deze geur is al bijna niet te weerstaan. Die de linzen erbij. Roer om, doe de eieren erbij, laat een paar minuten warm staan. Misschien en beetje groentebouillon erbij als het te droog is.

En dan schep je het gerecht op je bord, doe er een paar lepels crème fraîche op, knip er ruim koriander over, serveer met zuurdesembrood, of met rijst. Geloof me, geniaal lekker.