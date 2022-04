Zo maak je in een handomdraai je eigen luchtverfrisser

Misschien heb je rijst weleens gebruikt om je telefoon te reanimeren nadat het gevallen is in water (worst case scenario: de wc). Rijst absorbeert namelijk water, maar dus ook geur. Het is daarom ideaal voor het maken van je eigen DIY luchtverfrisser.

Dit heb je nodig

Het enige wat je nodig hebt is een á twee kopjes rijst, een leuke glazen pot en je favoriete essentiële olie. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor rozemarijn, lavendel of pepermunt. Deze frisse geuren zijn erg fijn voor in je kledingkast of voor in de wc.

Zo pak je het aan:

Giet 1 á 2 kopjes rijst (witte rijst werkt het best) in een glazen pot. Ook heel leuk om bijvoorbeeld een leeg jampotje zelf op te pimpen.

Daarna voeg je 10 á 20 druppels van je favoriete geurende essentiële olie toe. Hoe groter de ruimte hoe meer druppels en ook in de wc gebruik je 20 druppels. Voor een kleine kast is 10 druppels meestal voldoende.

Vervolgens goed roeren om de olie gelijkmatig te verdelen en voilà je hebt eigen luchtverfrisser!

Als laatst kun je het potje bedekken met een ademende stof en deze vastzetten met een elastiekje, maar het potje kan ook prima openblijven.

Heerlijk fris voor maanden

Het effect van je selfmade luchtverfrisser is subtieler dan geurstokjes en werkt vooral in kleinere ruimtes. In een grote woonkamer zal het helaas niet veel uithalen, maar in een washok of een kledingkast des te meer.

Vergeet niet om de rijst af en toe te roeren om de geur sterk te houden. Afhankelijk van de hoeveelheid olie die je gebruikt hebt en de ruimte waarin het staat, is jouw kamer of kast zoet voor zo’n 4 tot 6 maanden.