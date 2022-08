Premium Binnenland

Wereldprimeur UMC met gerichter bestralen prostaatkanker: ’Het gaat toch om je mannelijkheid’

William van Gool heeft de wereldprimeur. De tumor in zijn prostaat is in het UMC Utrecht behandeld met een nieuwe softwaretool. ,,Toen ze mij in dit ziekenhuis vertelden dat ze nóg preciezer konden bestralen, was ik meteen om. Het gaat toch ook om je mannelijkheid.”