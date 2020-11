Zo stook je de kachel zonder problemen

Een op de drie Nederlanders heeft weleens last van de open haard of houtkachel van de buren. Vervelend, want het kan niet alleen het woongenot doen afnemen, maar ook ruzies veroorzaken. Bovendien kan de rook voor gezondheidsklachten als bronchitis en astma zorgen.

Kennis

Meester schoorsteenveger Jeroen van den Hengel (49) van de ASPB, de branchevereniging van schoorsteenvegers, tevens oprichter van Betuws Schoorsteenveegbedrijf, ziet een positieve ontwikkeling. Steeds meer Nederlanders doen volgens hem een beroep op de kennis en kunde van de erkende schoorsteenveger als het om verantwoord stoken gaat.

„Steeds vaker willen mensen rekening met de omgeving houden; met hun buren, maar ook met het milieu. Ze kloppen bij ons aan omdat ze willen weten of ze goed bezig zijn”, zegt Van den Hengel. „Helaas zien we dat er nog veel misgaat.”

Van den Hengel stelt dat er nog te vaak een oud stooktoestel in huis staat. „Een open haard of kachel ouder dan 20 jaar is een ’oldtimer’ die niet aan de huidige eisen voldoet en voor een onzuivere verbranding zorgt vanwege het gebrek aan een naverbrandingssysteem.”

Ook is het belangrijk dat het rookkanaal bij de specifieke eisen van de open haard of kachel past. „Zo sluit een ouderwetse boerenschoorsteen niet aan bij een moderne kachel. Heb je bijvoorbeeld een te grote schoorsteen, dan koelen de rookgassen af waardoor er condensatie in het rookkanaal ontstaat. Dat veroorzaakt weer roetdeeltjes die vrijkomen. Laat je goed informeren door een deskundige zodat toestel en rookkanaal goed op elkaar zijn afgestemd.”

Het rookkanaal moet bovendien minimaal vijftig centimeter boven het dak uitkomen. „Vaak is het kanaal te laag waardoor de rook niet goed kan wegkomen.”

Ventileren

Helaas vergeten veel mensen volgens Van den Hengel hun huis goed te ventileren. „We zien dat mensen hun ventilatieroosters dicht hebben waardoor er geen schone lucht van buiten naar binnen komt terwijl brandend hout veel zuurstof nodig heeft. Door een te laag zuurstofgehalte in huis stook je met vervuilde lucht.”

Let ook op het materiaal. „Gebruik altijd droog en onbewerkt hout, dus niet geverfd”, zegt de meester schoorsteenveger. „Let op de dikte en grootte. Niet dikker dan 10 centimeter en niet langer dan 30.”

De hele nacht de open haard of houtkachel laten smeulen is bovendien een slecht plan. „Wat je wél moet doen, is een erkende schoorsteenveger jaarlijks onderhoud laten plegen. Die kan bij problemen ook altijd advies geven.”