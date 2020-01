’Volkswagen gaat Tesla verslaan in strijd om elektrische auto’s’

Deze week werd duidelijk dat de beurswaarde van Tesla die van Volkswagen heeft overstegen. Dat terwijl de Amerikaanse autofabrikant veel minder auto’s bouwt dan de Duitsers. Nu laat Herbert Diess, CEO van de Volkswagen Groep, weten dat zijn bedrijf Tesla zal bijhouden en op den duur kan verslaan. „De race ligt nog volledig open.”

Koerswijziging

Volkswagen voert op dit moment een enorme koerswijziging door. Het merk richt zich bijna volledig op de elektrische auto. Dit jaar (september) verschijnt eindelijk de langverwachte ID.3, daarna zal ook de ID.4 verschijnen. Oorspronkelijk was Volkswagen van plan om in 2025 een miljoen elektrische auto’s te verkopen, maar dat doel is bijgesteld. Die mijlpaal moet in 2023 al gehaald worden, in 2025 moet de teller op 1,5 miljoen exemplaren staan.

De Duitse autofabrikant is volgens Diess bezig met een enorme inhaalslag, onder andere door het kopen van softwarebedrijven en het investeren in duurzame productie van auto’s en accu’s. Tesla is op die punten al verder en heeft concrete plannen om in het hart van Duitsland, in Berlijn, een grote productiefabriek te bouwen. Wie de strijdt om de elektrische auto wint hangt volgens Diess af van de manier en snelheid waarop een fabrikant zich aan kan passen aan de snel veranderende wereld.

Trump

Diess voegde er vandaag aan toe dat niet alleen Tesla een ’probleem’ voor zijn merk is. Ook Donald Trump zorgt voor kopzorgen door te dreigen met hoge importtarieven op Europese auto’s. „Het is lastig om hem te lezen, maar het is duidelijk dat hij niet blij is met Europa. We doen er alles aan om dat te veranderen”, zo besloot Diess.

Wilt u meer weten over de strategie van Volkswagen, lees dan verder op Autovisie.nl