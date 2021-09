Hotel van de week: Groots genieten in klein huis in Ermelo

Bij station Ermelo nemen we de buurtbus die ons tot voor de ingang van camping Kriemelberg brengt. Ook al hoort het niet bij de camping: op dit terrein moet het zijn. Helemaal achterin, bijna verborgen in het bos, vinden we het schattigste huisje ooit.

Het tiny house doet zijn naam eer aan. Want klein? Absoluut. Maar té klein? Zeker niet! Bij het openslaan van de glazen deuren is meteen duidelijk: hier is over nagedacht. Ik heb nog nooit zo’n kleine ruimte gezien (14 vierkante meter) die zo efficiënt is ingedeeld. Elke vierkante centimeter wordt benut.

Bij het uitklappen van de tafel (die tegen de muur kan worden opgeklapt) verschijnt een handige open kast met keukenspullen. Zo zijn er meer ruimtes en vakjes, aanrechtkastjes, kastjes onder de aanrechtkastjes, een handig uitschuifrek gevuld met kruiden, koffie, thee, peper, zout en andere basisspullen. Opbergvakken in de muur, onder de trap en ga zo maar door.

Op de bovenverdieping – ja echt, een bovenverdieping (met dakraam) – bevindt zich de slaapkamer. Kijk wel uit als je er ’s nachts uit moet, want de trap is steil. De halfopen bovenverdieping geeft een fijn ruimtelijk gevoel en door de zigzagvorm van de muren ontstaan er overal gekke hoekjes en nissen

Douchen kan met warm water uit de boiler. Wordt het ondanks de goede isolatie te fris, dan is de sfeervolle pelletkachel in no-time aan.

Duurzaamheid is het thema. Zo is er voornamelijk met hout gebouwd, met kurk geïsoleerd en is het huisje bedenkt met een waterdichte laag van gerecycled rubber. Stroom komt uit de zonnepanelen en de ’opbrengst’ van het toilet wordt hergebruikt als compost. Niet doortrekken maar even naspoelen met het gietertje.

Eerst boodschappen doen. Met de gehuurde fietsen op de camping staan we in tien minuten in Ermelo (waar je heerlijk uit eten kunt; zelf koken hoeft niet per se).

Dat we midden in de natuur zitten, is te merken. De zanglijster fluit zijn hele repertoire, een kleine bonte specht klopt de kevers uit de tak en een nieuwsgierig roodborstje steelt de kruimels van je bord.

Met de Ermelose hei als achtertuin hoef je niet lang na te denken wat je wilt gaan doen. Vooral als-ie in bloei staat, zoals nu. De schaapskudde met herder maakt het plaatje compleet.

Waar de hei stopt, begint het Speuldersbos. Van oudsher een productiebos, met veel verschillende boomsoorten. In een paar minuten loop je van dennenbos door berkenbos naar het beukenbos.

Tip: ga bij een heldere nacht naar buiten en geniet van de sterrenhemel.

In ’t kort

Interieur

Stijlvol ingericht met veel licht hout. Veel licht dankzij de glazen klapdeuren.

Locatie

Aan de rand van Ermelo, vlak bij de Ermelose heide en het Speuldersbos.

Service

Het huisje biedt alle mogelijkheden om zelf te koken en te eten.

Praktisch

Fietsen te huur bij de camping op hetzelfde terrein. Op zondag rijdt er geen buurtbus van en naar het station.

Het huisje is te boeken voor 110 euro per nacht via natuurhuisje.nl