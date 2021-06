Dagrecept: Probeer eens gestoofde kalkoen met mosterd en peterselie

Net als kip is het mager vlees en doordat er meer ijzer in zit, is het vlees iets donkerder. Nu gaan we geen kalkoen vullen hoor, misschien doen we dat wel later dit jaar in VRIJ, rond Thanksgiving of met Kerst. Wij houden nu wat eenvoudiger en maken een stoof met mosterd; een klassiek recept uit De Zilveren Lepel.

Verhit eerst wat olie en boter in een koekenpan, fruit de uien en knoflook zo’n vijf minuutjes op laag vuur, een beetje roeren kan geen kwaad. Nu mag het vuur wat omhoog om de stukjes kalkoen in 10 minuten – en hierbij vaak roerend – goudbruin te bakken. Doe er vervolgens een beetje zout en peper erbij, dan de wijn en laat die verdampen.

Voeg vervolgens 175 ml (zelfgemaakte?) kippenbouillon toe en laat 25-30 minuten met het deksel op de pan zachtjes sudderen. Roer dan de mosterd door de resterende bouillon, ook dit mag in de pan. Laat nog 10-15 minuten pruttelen, strooi er de laatste 5 minuten nog wat peterselie over. Lekker met rijst, pasta of friet.

Nodig voor 4 personen:

- 600 g kalkoenborst

(in blokjes)

- 2 el olijfolie

- 25 g boter

- 1 ui en 1 teen knoflook (fijngesneden)

- 175 g droge witte wijn

- 250 ml kippenbouillon

- 2 el dijonmosterd

- 1 takje verse bladpeterselie (fijngehakt)

- zout en peper