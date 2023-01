Dagrecept: Gado gado met echte pindasaus

Dorothy Porker heeft in haar spraakmakende boek Nomnomnom (Fontaine Uitgevers) een geweldig recept voor gado gado opgenomen. Je moet er even voor langs de toko, maar als hij eenmaal af is... Maak eerst de saus, eventueel een paar dagen van te voren. Breng in een steelpan de sjalotjes, lombok, knoflook, trassi, laos, tamarinde (asem) limoenblad (jeruk purut), Javaanse palmsuiker (gula jawa) en het zout aan de kook met een mok water.

Roer wanneer het water begint te koken de pindakaas erdoorheen. Breng het geheel nu kort opnieuw aan de kook. Voeg de harde kokosroom (santen) toe en roer door tot deze volledig is opgelost.

Haal van het vuur en maak af met de ketjap voor een mooie glans. Verdeel de sla, het ei, de gebakken tofoe, taugé, krieltjes en komkommer over een mooie grote schaal of individuele borden en schep hier een flinke dot van de pindasaus op.

Nodig voor 3-4 personen:

- 2 sjalotjes (fijngehakt)

- 3 lomboks (zaadlijsten verwijderd en fijngehakt)

- 3 tenen knoflook (gehakt)

- 1 tl trassi, ½ tl laospoeder

- 1,5 tl asem (tamarinde)

- 2 el Javaanse palmsuiker

- 3 blaadjes limoenblad

- 1 tl zout, 7 el pindakaas

- 1/4 blok harde kokosroom

- 1 el ketjap manis

- 250 g sla naar keuze

- 1 gekookt ei p.p. (in partjes)

- gebakken tofoe

- 1 handje taugé

- 100 g krieltjes (gekookt in de schil)

- ½ komkommer (plakjes)