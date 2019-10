Zien: Toon (74) restaureert zijn Rolls-Royce uit 1958

„Kun je verliefd op een motor worden? Ik had het nooit verwacht, maar het gebeurde tijdens een bezoek aan het Science Museum in Londen in de jaren negentig. Daar stond een opengewerkte Rolls-Royce tentoongesteld. Ik heb er, denk ik, wel een uur naar staan kijken. Op dat moment besloot ik dat ik ooit een Rolls-Royce wilde hebben.

In 2000 kocht ik een Rolls-Royce Silver Cloud II uit 1960 die dringend aan een opknapbeurt toe was. Het werd een totaalrestauratie. Ik heb de auto compleet uit elkaar gehaald. Uiteindelijk had ik een carrosserie, een motor en 81 dozen met onderdelen.

De Rolls-Royce-wereld heeft twee bloedgroepen: pronkers en zwartenageljongens. Ik hoor bij de tweede groep. Restaureren vind ik leuker dan rijden.

’Neem het beste en maak het beter’ was de lijfspreuk van Charles Royce. Kwaliteit en betrouwbaarheid stonden op nummer één. Tijdens de restauratie zag ik dat overal terug. Na veertig jaar was er geen boutje of moertje vastgeroest. Na de restauratie die tien jaar heeft geduurd, was de Silver Cloud II mooier dan nieuw.

Het klinkt misschien apart, maar toen was de lol er voor mij een beetje af. Vorig jaar heb ik hem verkocht. Dat deed even pijn, maar ik ben nu bezig met deze Silver Wraith uit 1958. Het houtwerk en het interieur zijn al klaar. De volgende stap is een motorrevisie en daarna wil ik de aluminium carrosserie in orde maken.

Als je veel aan Rolls-Royces werkt, word je redelijk fundamentalistisch als het om een perfectie gaat. Over vijf jaar is deze net zo mooi als de vorige.”

Eigenaar

Toon Linssen (74), consultant

Auto

Rolls-Royce Silver Wraith

Bouwjaar

1958

Geschatte waarde

100.000 euro

Gemaakt

1946-1959

Motor

4,9-liter zescilinder lijnmotor, 135 pk

Toekomstplannen

„Mooier dan nieuw maken.”