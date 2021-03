Recept van de dag: pikante kippensoep

U heeft het afgelopen zaterdag misschien al gelezen; ik neem het stokje over van mijn geliefde collega Felix Wilbrink. Een spannende, maar heerlijke uitdaging om de tanden in te zetten. Er gaat immers, althans wat mij betreft, niets boven lekker tafelen! We trappen af met een familierecept: een goed gevulde pikante kippensoep.