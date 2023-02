Nooit eerder bewezen: Neanderthalers jaagden in groepen op enorme bosolifanten

De onderzoekers uit Leiden en Mainz bestudeerden duizenden olifantfossielen op snijsporen, gemaakt tijdens het slachten van de dieren. Ze concluderen dat Neanderthalers gedurende zo'n 2000 jaar in groepen op bosolifanten jaagden, vooral op volwassen mannelijke olifanten. Die konden 13 ton wegen en tot schouderhoogtes van 4 meter groeien. Omdat ze vaak in hun eentje rondliepen, waren ze toch een relatief makkelijke prooi.

Neanderthalers jaagden in groepen op zogenoemde bosolifanten, de grootste landzoogdieren uit de ijstijd. Ⓒ Wikipedia/ Thomas Breuer

Bovendien was de beloning groot: een mannelijke olifant van 10 ton leverde minstens 2500 porties vet en vlees voor volwassen Neanderthalers op. Dat betekent volgens de onderzoekers dus ook dat ze in staat moeten zijn geweest om grote hoeveelheden vlees gedurende langere tijd op te slaan. De studie werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science Advances.