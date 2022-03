Recept: Ribeye met zelfgemaakte peper-sjalottenboter

Dit heerlijke recept is afkomstig van Bord Bia, de Irish food board.

Nodig: 4 ribeye steaks van 175 g, 4 el olijfolie, 2 teentjes knoflook, geperst, 1 tl verse tijm, gesneden

Voor de boter: 3 sjalotten, zeer fijn gesneden, 100 g zachte boter, 1 el zwarte peperkorrels, grof gemalen, 1 tl Dijon mosterd, zeezout, vers gemalen zwarte peper

Bereiding: Verhit voor de sjalottenboter de olie in een kleine pan en bak de sjalotten zachtjes in 6-8 minuten goudbruin. Laat afkoelen, roer dan door de boter met de peperkorrels, mosterd en 1/4 theelepel zout. Verspreid de boter op een vierkant stuk bakpapier en rol deze op, draai de uiteinden dicht om ze vast te zetten. Zet ten minste 4 uur en maximaal 24 uur koud.

Marineren

Snijd het overtollig vet van de ribeyes, leg ze in een niet-metalen kom en voeg de olijfolie, knoflook en tijm toe. Dek af met huishoudfolie en laat een nacht in de koelkast marineren. Haal de steaks minstens een half uur voordat je ze gaat bereiden, uit de koelkast. Haal de overtollige marinade eraf en voeg zout en peper naar smaak toe. Grill, barbecue of bak de steaks in 6-7 minuten boven een hoog vuur voor medium-rare. Laat 5 minuten rusten. Haal de sjalottenboter uit de koelkast, haal het papier eraf, snijd in stukjes. Leg de stukjes boter op de steaks. Lekker met een gepofte aardappel en wat salade.